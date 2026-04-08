Тысячи россиян невольно перепутали дату Пасхи из-за ошибки западных поисковиков

Часть россиян перепутала даты главного христианского праздника и отметила Пасху на неделю раньше — теперь их обвиняют в богохульстве.

Как выяснилось, многие люди объедались куличами и крашеными яйцами уже 5 апреля, а некоторые даже ездили поздравлять друзей и родственников. Проблема в том, что именно на эту дату в 2026 году пришлась католическая Пасха. Православные же христиане будут праздновать Воскресение Христово 12 апреля.

Тех, кто не разобрался в датах и отпраздновал заранее, теперь упрекают в отсутствии религиозной грамотности: «Нет смысла праздновать Пасху, если ты даже даты не знаешь» — такой аргумент звучит от возмущённых верующих.

Таким образом, любителям ранних куличей придётся либо повторно накрывать стол через неделю, либо объяснять свою ошибку.

Ольга Сергеева