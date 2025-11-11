С фронтов СВО не вернулись живыми бойцы из Энгельса и четырех МР

В ходе специальной военной операции погибли восемь военнослужащих из Саратовской области.
Среди погибших — Иван Катищин (Духовницкий район), Дмитрий Болдырев (Озинский район), Владимир Колузганов и Александр Мазурин (Балаковский район), а также Александр Милешин (Марксовский район).
Ранее также стало известно о гибели трех жителей Энгельсского района — Максима Куприянова, Алексея Писаренко и Григория Колабанова.
Губернатор региона и главы муниципальных образований выразили соболезнования семьям погибших военнослужащих.
СВО продолжается четвертый год. Общее число погибших на фронте со стороны ВС РФ не сообщается.
Ольга Сергеева