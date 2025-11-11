Федеральный проект: 78 млн сэкономил саратовский производитель фарша и котлет

Федеральный проект «Производительность труда» помог саратовскому мясоперерабатывающему предприятию достичь экономического эффекта свыше 78 млн рублей.

В рамках проекта была оптимизирована технологическая цепочка производства полуфабрикатов и фарша, что позволило увеличить выработку и сократить продолжительность производственного цикла.

Ключевым улучшением стала модернизация оборудования — разработка и внедрение автоматизированной линии панировки с функцией укладки котлет. Предприятие намерено в течение двух лет распространить принципы бережливого производства на все технологические процессы.

Ольга Сергеева