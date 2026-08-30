С фронтов СВО не вернулись живыми еще четверо саратовских героев

Еще четверо саратовских бойцов погибли в зоне СВО.

В Саратовскую область пришла новая волна траурных известий. В ходе специальной военной операции погибли четверо жителей региона. О потерях сообщили администрации муниципальных районов.

Администрация Марксовского района рассказала, что вчера город простился с рядовым Дмитрием Пугачевым. Уроженец Вольска добровольно заключил контракт и отправился на фронт. Он служил механиком-водителем-стрелком мотострелковой роты и погиб при выполнении боевого задания.

Администрация Ровенского района сообщила о прощании с Александром Добашиным.

Также поступили скорбные вести из Саратова — городская администрация уведомила о гибели Владислава Макеева, а администрация Энгельсского района — о смерти Александра Самсонова.

Губернатор Саратовской области и главы муниципалитетов выразили глубочайшие соболезнования родным и близким погибших воинов-героев.

Ольга Сергеева