В водоемах Саратовской области в августе завершилась весенне-летняя закачка воды

В четырех районах Саратовской области завершили весенне-летнюю закачку водоемов.

Губернатор Роман Бусаргин сегодня, 30 августа, сообщил о промежуточных итогах масштабной кампании по пополнению водных запасов в засушливых районах региона. Полностью заполнены водоемы в Александрово-Гайском, Новоузенском, Балаковском и Краснопартизанском районах.

На данный момент в водохранилища и пруды подано более 7,7 миллиона кубометров воды — это 94% от запланированного объема. Работы продолжаются в Ершовском, Питерском и Энгельсском районах. По словам главы региона, на эти цели из областного бюджета уже направлено около 60 миллионов рублей.

Но на этом кампания не завершится. Бусаргин подчеркнул, что закачка воды продолжится и осенью, а финансирование будет выделено дополнительно. Кроме того, министерству сельского хозяйства поручено провести мониторинг состояния всех прудов и водохранилищ в других районах области. Это позволит определить объемы будущих работ и необходимые бюджетные вливания.

Такая системная работа критически важна для сельхозпредприятий и жителей территорий, где засушливый климат делает водообеспечение одним из ключевых факторов выживаемости посевов и стабильности жизни.

Ольга Сергеева