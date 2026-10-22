Более 4 тыс. забытых вещей было возвращено пассажирам за 9 месяцев 2026 года

В январе-сентябре 2026 года более 4 тыс. забытых вещей было возвращено пассажирам, совершившим поездку в поездах формирования Приволжского филиала АО «ФПК».

Данный показатель сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года.

Чаще всего пассажиры забывали документы, наушники, зарядные устройства для телефонов, одежду, наручные часы.

Если пассажир забыл что-либо из вещей в поезде, ему необходимо заполнить электронную заявку в разделе «Пассажирам. Услуги и сервисы. Поиск забытых вещей» на официальном сайте ОАО «РЖД».

В анкете нужно указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре символа номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание предметов и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

После обработки заявки будет предложено идентифицировать вещи по фотографиям. Забытые вещи возвращаются их владельцу лично. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки.

Напомним, в апреле этого года началось тестирование системы, которая позволяет ускорить поиск вещей: заявка поступает напрямую начальнику поезда в пути следования, до того, как состав прибудет на конечную станцию.