С начала года в Саратовской области проверили более 400 пассажирских автобусов

В Саратовской области усилили контроль за качеством работы общественного транспорта.

С начала 2026 года министерство транспорта и дирекция транспорта региона провели 47 выездных мониторингов, в ходе которых проверили более 400 единиц техники. Цель проверок — оценка санитарного и технического состояния машин, исправности систем отопления и кондиционирования, а также соблюдение графиков движения.

«По выявленным нарушениям направляются акты для устранения. К перевозчикам с повторными нарушениями применяются меры административного воздействия», — отметил министр транспорта Николай Сергеев.

Пассажиры могут активно участвовать в контроле качества перевозок. Все сигналы о нарушениях, поступающие на круглосуточную горячую линию (240-240) или через платформу «Госуслуги. Решаем вместе», учитываются при планировании будущих рейдов. Работа по контролю за перевозчиками будет продолжена для повышения комфорта и безопасности поездок, — отметили в ведомстве.

Ольга Сергеева