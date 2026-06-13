В Саратове бизнесу помогут с маркировкой товаров в системе «Честный знак»

Саратовский бизнес получает бесплатную помощь.

Для предпринимателей региона, работающих с маркированными товарами, открылись новые возможности для получения квалифицированной помощи. На базе регионального Центра «Мой бизнес» начал работу Центр поддержки системы маркировки «Честный знак».

Теперь разобраться в тонкостях законодательства и технических аспектах станет проще. Специалисты центра готовы оказать предпринимателям полный спектр услуг:

Консультации по техническим вопросам работы с системой;

Помощь в регистрации личного кабинета и полное сопровождение на всех этапах;

Разъяснение актуальных требований законодательства во избежание штрафов;

Практическая поддержка: заказ кодов маркировки и печать этикеток.

«Мы рекомендуем бизнесу воспользоваться этой бесплатной возможностью, чтобы работать спокойно и легально», — подчеркивают в региональном министерстве экономического развития.

Услуги предоставляются по предварительной записи. Чтобы получить консультацию, необходимо оставить заявку по ссылке, позвонить по телефонам 8 (800) 301-43-64 или (8452) 24-54-78 (доб. 102).

Очный прием ведется по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, 85.

Ольга Сергеева