С начала года в Саратовской области водителям выписали штрафов на 3 млрд по камерам фиксации

В Саратовской области с начала 2025 года по 17 ноября камеры фотовидеофиксации зафиксировали более 2,8 млн нарушений ПДД.

По словам министра дорожного хозяйства Федора Котельникова, сумма наложенных штрафов превысила 3 млрд рублей, из которых 2 млрд поступило в дорожный фонд региона.

Основными нарушениями стали превышение скорости, проезд на красный свет и несоблюдение правил остановки. Использование камер на аварийно-опасных участках позволяет вдвое ускорить снижение аварийности.

В настоящее время в регионе работают 750 комплексов фотовидеофиксации, 520 из которых потенциально можно настроить на выявление езды без страховки после принятия соответствующего федерального решения. Вопрос о закупке новых комплексов на 2026 год находится в стадии проработки.

Ольга Сергеева