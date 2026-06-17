С начала года ветслужба Саратовской области вакцинировала 17 миллионов домашних птиц

С начала 2026 года ветеринарная служба Саратовской области провела масштабную работу по защите птицеводческой отрасли.

Ветеринарами было вакцинировано 17 миллионов домашних птиц, включая 2,3 млн от болезни Гамборо, 7,4 млн от болезни Ньюкасла и 7,5 млн от инфекционного бронхита кур.

Специалисты провели более 20 тысяч лабораторных исследований, что позволило подтвердить благополучный статус региона по опасным заболеваниям. В мае было вакцинировано 3,8 млн птиц и проведено свыше 2 тысяч исследований.

Начальник управления ветеринарии Алексей Балалаев отметил, что отсутствие вспышек заболеваний — результат планомерной работы.

Ветслужба напоминает владельцам о необходимости соблюдения правил содержания и своевременной вакцинации.

Ольга Сергеева