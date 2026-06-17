В Вольске обнаружили тело утонувшего 14-летнего подростка

Утонувшего мальчика обнаружили водолазы.
Накануне в Вольске произошла трагедия: 14-летний мальчик утонул в реке Волга.
Сообщение о происшествии поступило на номер «112» 16 июня в 14:45.
Сегодня, 17 июня, водолазы областной службы спасения обнаружили тело подростка и передали его следственно-оперативной группе.
На месте происшествия работают водолазы, полицейские и следователи, которые выясняют все обстоятельства случившегося.
Напомним, в летний период увеличивается количество трагедий на водоемах.
Ольга Сергеева