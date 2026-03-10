С начала весны мусоровозы почти 2 тысячи раз не смогли проехать к контейнерным площадкам

Начало весны в Саратовской области ознаменовалось новой волной непроездов к контейнерным площадкам.

Нерасчищенные вовремя от снега дороги превратились в ледяные колеи. Во дворах к ним прибавляются припаркованные автомобили, которые еще больше сужают и без того узкие проезды. Только за первую неделю марта из-за ухудшения состояния дорог мусоровывозящие компании зафиксировали почти 2 тыс. случаев невозможности проезда к местам накопления ТКО.

Благодаря разъяснительной работе специалистов регоператора и органов местного самоуправления собственники контейнерных площадок начали внимательнее относиться к проблеме доступности контейнеров для выкатки. Однако не теряет актуальности необходимость расчистки подъездных путей к местам накопления ТКО. Необходимо следить не только за прилегающей территорией к площадкам, но и всей протяженностью дорог к ним. Именно на них сейчас массово фиксируются глубокие колеи и лед, которые препятствуют проезду спецтехники.

Мусоровозы, спроектированные для беспрепятственного сбора и вывоза отходов из контейнеров, не предназначены для движения по бездорожью. Из-за встроенного тяжелого пресса теряется проходимость спецтехники на сложных участках. Кроме того, движение спецтехники по бездорожью увеличивает нагрузку на ходовую часть и другие механизмы. В результате техника быстрее изнашивается, а риск застревания или выхода из строя на маршруте резко возрастает. В таких случаях требуется не только привлечение дополнительных единиц для эвакуации мусоровоза, но и перераспределение спецтехники между маршрутами. Это существенно осложняет вывоз отходов и увеличивает время на устранение последствий.

Саратовский филиал компании «Ситиматик» напоминает, что для обеспечения бесперебойного и качественного вывоза отходов подъездные пути к местам накопления ТКО должны содержаться в нормативном состоянии. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 от 28.01.2021 г. обязанность обеспечить свободный проезд для транспортировки отходов возложена на собственника контейнерной площадки. Соблюдение этого требования, особенно в условиях температурных колебаний, необходимо для выполнения графика вывоза отходов и поддержания удовлетворительного санитарного состояния контейнерных площадок.