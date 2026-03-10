В Саратове рабочий упал с высоты и покалечился

СК начал проверку после падения рабочего с высоты в Ленинском районе Саратова.

Следователи заинтересовались обстоятельствами травмирования 46-летнего мужчины на рабочем месте. Как выяснилось, 9 марта на территории одной из организаций Ленинского района проводились строительно-монтажные работы, в ходе которых сотрудник сорвался с высоты и упал.

Пострадавший был оперативно доставлен в больницу. В региональном СУ СКР уже организована проверка по факту произошедшего.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился в нерабочий день. Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, кто допустил сотрудника до работы в выходной и соблюдались ли необходимые меры безопасности при проведении высотных работ.

Ольга Сергеева