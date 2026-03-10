В Саратовской области объем закупок льготных лекарств вырос до рекордных 6,2 млрд рублей

Финансирование льготных лекарств в Саратовской области достигло рекордных 6,2 млрд рублей.

Губернатор Роман Бусаргин сообщил об увеличении бюджетных ассигнований на обеспечение льготников медикаментами. Сумма выросла до 6,2 миллиарда рублей, что полностью покрывает текущие потребности регионального минздрава.

С 2022 года система лекарственного обеспечения была модернизирована: ежегодный прирост финансирования составлял 30%. В области внедрили прозрачную информационную систему, отслеживающую путь препарата от выписки рецепта до получения пациентом. Для оптимизации закупок создано специализированное управление при минздраве.

С начала года заключено более 350 госконтрактов на поставки. После изменения графика отгрузки со склада на ежедневный режим медикаменты выданы почти по 10 тысячам рецептов. Для формирования полугодового резерва лекарств будет создана рабочая группа.

Персональную ответственность за реализацию задачи несут вице-премьер Сергей Егоров и министр здравоохранения Владимир Дудаков. Власти обещают выстроить открытый диалог с пациентами по вопросам получения препаратов.

Ольга Сергеева