С помощью личного кабинета саратовского регоператора жители оплатили более 9 млн рублей за вывоз мусора

Личным кабинетом для физических лиц Саратовского филиала «Ситиматик» пользуются уже свыше 93,5 тыс. потребителей.

Ежедневно в среднем на портале регистрируются около 50 человек, которые выбирают онлайн-взаимодействие с регоператором по обращению с ТКО.

С начала года с помощью платформы жители внесли плату за коммунальную услугу на сумму более 9,3 млн рублей. Данная функция является одной из наиболее востребованных у населения, поскольку позволяет вносить средства привычными способами: банковской картой, через систему быстрых платежей и т.д.

Пользователи личного кабинета также всегда могут проверить актуальное состояние лицевого счета, включая информацию о задолженности и пени, оперативно выгрузить платежные документы, в том числе архивные. А собственники нескольких объектов недвижимости могут управлять сразу несколькими лицевыми счетами в одном аккаунте. Таким образом, широкий функционал платформы позволяет разрешить большое количество вопросов без необходимости посещения очных офисов обслуживания.

Напомним, что личный кабинет Саратовского филиала «Ситиматик» доступен по ссылке: https://citymatic64.aisgorod.ru/. На главной странице размещена ссылка на видеоинструкцию для регистрации на платформе и использования основных возможностей сервиса.