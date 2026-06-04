Саратовские работодатели получат до 200 тысяч за прием инвалидов и ветеранов

Отделение Социального фонда по Саратовской области объявило о компенсации расходов работодателям.

Речь о тех, кто создает рабочие места для людей с инвалидностью I и II группы, а также для ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности.

Размер выплаты составляет до 200 тысяч рублей за одно рабочее место. Эти средства могут быть использованы на покупку оборудования, монтаж и оснащение рабочего места на дому, если это рекомендовано программой реабилитации и закреплено в договоре.

Для получения субсидии работодателям необходимо:

Подать заявление в службу занятости в течение трёх месяцев с даты подписания трудового договора. Приложить документы, подтверждающие расходы.

Важное условие — трудоустройство человека с инвалидностью должно длиться не менее 9 месяцев.

Ольга Сергеева