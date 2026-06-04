Саратовская область готовит систему общественного наблюдения к Единому дню голосования 2026

На площадке ГТРК Саратов прошел брифинг, посвященный организации общественного наблюдения в Единый день голосования 2026.

Представители Регионального штаба общественного наблюдения за выборами, который создан на базе Общественной палаты области, раскрыли ключевые направления работы.

В мероприятии приняли участие руководитель Регионального штаба общественного наблюдения за выборами, председатель Общественной палаты области Борис Шинчук, а также руководители юридической, мониторинговой и информационной группы Штаба — Юлия Михайлова, Александр Казаков и Иван Бирюлин.

Борис Шинчук отметил, что институт общественного наблюдения стал полноценным субъектом избирательного процесса. Он был создан с целью обеспечения легитимности и открытости выборов различного уровня. За годы существования институт доказал свою значимость и стал неотъемлемой частью демократических процедур в нашей стране.

«В Саратовской области институт общественного наблюдения за выборами активно развивается и эффективно функционирует в рамках выборов всех уровней – федеральных, региональных и местных. Главная цель работы штаба — консолидация гражданского общества региона, привлечение к процессу наблюдения на выборах некоммерческого общественного сектора и политических партий. Мы стремимся обеспечить реализацию избирательных прав граждан, чтобы каждый желающий смог беспрепятственно проголосовать, а каждый голос был учтён», — подчеркнул Борис Шинчук.

Юлия Михайлова сообщила, что в ближайшее время будут подписаны соглашения о взаимодействии с некоммерческими и общественными организациями. Особый акцент был сделан на качественной подготовке общественных наблюдателей, которые будут в дни голосования работать на всех избирательных участках.

«Обучение наблюдателей будет проходить по федеральной программе обучения, которую разработали эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг». В рамках данной программы предусмотрены лекции и практические занятия с разбором кейсов, которые могут произойти на избирательных участках. К проведению семинаров будут привлечены квалифицированные преподаватели в области права, которые также предварительно пройдут дополнительное обучение. Это гарантирует не просто формальную лекцию, а глубокий, экспертный разбор всех аспектов избирательного процесса», — сказала Юлия Михайлова.

Региональный штаб общественного наблюдения за выборами будет следить за ходом избирательной кампании на всех ее этапах – от выдвижения кандидатов до подсчёта голосов и оформления протоколов.

«В фокусе нашего внимания окажется соблюдение избирательных прав всех участников процесса: избирателей, кандидатов и наблюдателей. Особое внимание уделим процедурам непосредственно на избирательных участках: организации голосования, работе комиссий, выдаче бюллетеней, подсчёту голосов и оформлению протоколов», — отметил Александр Казаков.

Отдельно внимание будет уделено оперативному выявлению и опровержению фейков и провокаций. Для этого будут задействованы наблюдатели непосредственно на участках, «горячая линия» для приема обращений от граждан и СМИ, мобильные выездные группы для оперативной проверки сигналов на местах.

Как подчеркнул Иван Бирюлин: «Одна из целей работы Регионального штаба общественного наблюдения за выборами — оперативно информировать граждан на протяжении всей избирательной кампании, создавая условия для объективного освещения выборов в медиапространстве. Мы готовы к сотрудничеству с экспертами и ответственными медиа по разоблачению фейков и опровержению недостоверной информации».

Завершая брифинг, участники сошлись во мнении, что слаженная работа всех структур Штаба позволит провести Единый день голосования на высоком организационном уровне. Борис Шинчук выразил уверенность, что совместными усилиями общественности и экспертного сообщества в регионе будут созданы все условия для прозрачного, законного и открытого волеизъявления граждан.