С помощью личного кабинета саратовского регоператора жители оплатили свыше 20 млн рублей за вывоз отходов

С начала 2026 года с помощью личного кабинета саратовского регоператора собственники квартир и жилых домов оплатили свыше 20 млн рублей за услугу по обращению с ТКО. Ежемесячно через удобную онлайн-платформу жители вносят плату за коммунальную услугу на сумму более 2 млн рублей.

Личным кабинетом саратовского регоператора уже пользуются 95 тыс. человек, а ежедневно в среднем регистрируются порядка 50 абонентов. С помощью платформы собственники жилья могут не только оплачивать счета, но и проверять актуальное состояние лицевого счета, оперативно выгружать платежные документы, в том числе архивные. Владельцам нескольких объектов недвижимости доступно управление сразу несколькими лицевыми счетами в одном аккаунте.

Жители региона неоднократно отмечали удобство онлайн-сервиса, поскольку его широкий функционал позволяет решить большое количество вопросов без необходимости посещения очных офисов обслуживания.

Напомним, личный кабинет Саратовского филиала «Ситиматик» доступен по ссылке: https://citymatic64.aisgorod.ru/. На платформе можно оплатить услугу по обращению с ТКО всеми привычными способами: банковской картой, через систему быстрых платежей и т.д.

Дополнительную консультацию о возможностях личного кабинета можно получить у специалистов контакт-центра саратовского регоператора по тел.: + 7 (8452) 25-64-90.