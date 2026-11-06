Как Саратов потерял свою главную реку и возвращает её обратно

Саратов и Волга — история любви на расстоянии. Город стоит на берегу больше четырёх веков, но так долго смотрел на реку издалека, что почти разучился её замечать.

Теперь всё меняется — и это, пожалуй, главная драма последних лет.

Река, которая кормила империю

Когда в 1590 году Саратов основали как крепость для охраны волжского пути, никто не думал, что город станет хлебной столицей Поволжья. Но уже к середине XIX века всё изменилось: только за одну навигацию 1844 года от саратовской пристани отправляли до 7,5 миллиона пудов хлеба — примерно 120 тысяч тонн. У причалов одновременно швартовалось от 150 до 200 судов.

Волга была не просто «красивым видом из окна». Она была логистическим хабом, рабочим местом и кормилицей. Мукомольные заводы, баржи, купеческие конторы — вся экономика города вращалась вокруг реки.

Фото: мэрия Саратова

Как Волга уходила

Ещё в середине XIX века городской рукав Волги, омывавший правый берег, был мелководным — около 200 метров шириной. Основное течение («коренная Волга») сместилось к левому берегу, отделённое от города песчаными наносами и островом Ильинским. Саратовские власти годами бились за то, чтобы суда могли подходить к пристаням: землечерпание, дамбы, обращения в министерства. Проблему удалось по-настоящему решить только в начале 1960-х, после создания Волгоградского водохранилища.

Это, пожалуй, самый недооценённый факт в истории города: Саратов десятилетиями жил с ощущением, что река рядом, но фактически был отрезан от неё. Набережная обрывалась, берег зарастал, промышленные зоны закрывали доступ к воде. Волга была — и её как будто не было.

Война, «Метеоры» и забвение

В годы Великой Отечественной Волга стала артерией жизни: через Саратов шли нефтепродукты, военные грузы, эвакуировали раненых. Саратовская пристань была базой Волжской военной флотилии, речники работали под бомбёжками, двенадцать судов погибли вместе с экипажами.

Потом был «золотой век» 1950–80-х: скоростные «Метеоры» и «Ракеты», дачные маршруты за 30 рублей, мост Саратов–Энгельс, который строили с такой помпой, что попал в кино с Олегом Табаковым и Людмилой Гурченко. А затем — 1990-е: флот исчез, причалы обветшали, дебаркадеры бросили.

Возвращение к реке

Перелом случился в последние годы. Набережная, которая когда-то была всего полтора километра, выросла до восьми — и стала самой длинной на Волге. Два пляжа, велодорожки, скейт-парк, летний кинотеатр. По реке снова ходят «Валдаи» — до Маркса, Вольска, Балакова. А в этом году запустили речное такси до аэропорта «Гагарин»: полчаса по воде, 150 рублей — быстрее, чем на машине, и в разы дешевле. Все это — при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина, — пишет www.saratov.kp.ru.

Город, который сотню лет смотрел на Волгу со стороны, наконец разворачивается к ней лицом.

Сегодня, гуляя по восьмикилометровой набережной, стоит помнить: этот доступ — не данность. Это результат десятилетий борьбы с песком, бюрократией и привычкой жить спиной к реке.

Ольга Сергеева