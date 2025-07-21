Сегодня состоялась встреча с предприятиями, осуществляющими свою деятельность на территории Городского парка, для сбора вопросов по деятельности в 2025 году.

Как и указывалось ранее, парк будет обслуживать МБУ «Садово-парковое». Организация, которая на достойном уровне обслуживает такие общественные территории, как Набережная, сквер имени М. М. Расковой и многие другие.

С предпринимательским сообществом городского парка будет вестись открытый диалог.

В рамках встречи была особо подчеркнута готовность к конструктивному диалогу с предпринимателями, работающими в сфере розничной торговли и услуг, включая реализацию напитков, мороженого и другой продукции. Предпринимателей заверили, что все возникающие вопросы будут решаться адресно, с применением индивидуального подхода к каждому.

Была отмечена важность обратной связи для выстраивания эффективного взаимодействия и совместной работы на благо развития Городского парка.