Пенсионерка из Саратова присвоила забытую сумку с телефоном и деньгами у подростка

В полицию Кировского района Саратова поступило заявление от местной жительницы. Она сообщила, что 17 июля ее 13-летняя дочь, отвлекшись, оставила сумку на скамейке на улице Большая Горная. Вернувшись, девочка не обнаружила свою вещь на месте.

В пропавшей сумке находились мобильный телефон iPhone, ключи от квартиры и 10 тысяч рублей наличными. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье о краже.

Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемой. Ею оказалась 64-летняя женщина. В ходе разбирательства она призналась, что, сидя на противоположной скамейке, видела, как девочка забыла сумку, и решила ее забрать. Распорядиться похищенным пенсионерка не успела – все изъятое было возвращено законной владелице.

В отношении задержанной, которая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности, избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.