С саратовских ИП решили дополнительно собрать 175 миллионов на патентах

В Саратовской области повысили стоимость патентов для предпринимателей.

Депутаты областной думы одобрили изменения в законодательство о патентной системе налогообложения. Законопроект, представленный министром экономического развития региона Андреем Разборовым, предусматривает пересмотр размеров потенциально возможного годового дохода (ПВД) для индивидуальных предпринимателей.

Согласно документу, величина ПВД дифференцируется в зависимости от направления бизнеса и среднего числа сотрудников. До внесения поправок саратовский регион демонстрировал один из наиболее низких показателей ПВД в Приволжском федеральном округе.

Финансовый эффект от нововведений прогнозируется на уровне 175,4 млн рублей дополнительных поступлений в местные бюджеты в 2026 году. Актуальная таблица с детализированными значениями ПВД опубликована в официальных источниках.

Ольга Сергеева