Саратовцы могут сообщить о необходимости улучшения атмосферного воздуха в регионе

Жители Саратовской области могут получить государственную услугу, связанную с согласованием действий по снижению объемов вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Информация об этом размещена в телеграм-канале Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Данная услуга предоставляется на территории всего региона. Для подачи заявки и необходимой документации с целью получения государственной услуги «Согласование мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий на территории Саратовской области», заявители могут воспользоваться электронным форматом через федеральную государственную информационную систему, известную как «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Альтернативно, можно лично обратиться с заявлением непосредственно в министерство.

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области предоставляет консультации по вопросам, касающимся этой государственной услуги. Для получения дополнительной информации и ответов на вопросы, следует обращаться в отдел нормирования, экологической экспертизы и мониторинга окружающей среды по телефону 8 (8452) 49-05-32. Также, детальная информация доступна на официальном сайте министерства по адресу www.minforest.saratov.gov.ru.

Услуга позволяет решить возникшую локальную экологическую проблему, а также сформировать бережное и ответственное отношение к природе, что соответствует целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого при поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина.

Дуся Иванова