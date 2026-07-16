С саратовского фермера взыскали 2,4 млн рублей за неоплаченную поставку химикатов

Судебные приставы принудительно взыскали с крестьянско-фермерского хозяйства из Турковского района более 2,4 миллиона рублей.

Долг образовался перед саратовской торговой компанией, которая поставила фермеру химические средства защиты растений. Продукцию отгрузили вовремя, но оплата так и не поступила, и продавец обратился в суд.

Суд удовлетворил иск, обязав КФХ выплатить основной долг, неустойку и судебные расходы. Однако фермер проигнорировал решение, и исполнительный лист передали приставам. Те арестовали банковские счета хозяйства, списали деньги, а также запретили регистрационные действия с четырьмя автомобилями и объектами недвижимости.

Поскольку должник не предпринял мер для погашения задолженности, пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора и принудительно списал всю сумму со счетов КФХ. Требования компании были полностью удовлетворены.

Ольга Сергеева