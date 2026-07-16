В Саратове у пристани из Волги достали тело мужчины

Тело мужчины обнаружено в Волге у пристани «Улеши» в Саратове, сообщили в региональном управлении СК.

15 июля местные жители заметили в воде тело без признаков жизни. На место прибыли спасатели, которые достали погибшего и передали его правоохранителям. Назначена проверка, патологоанатому предстоит установить время и причину смерти.

Отметим, что в районе пристани «Улеши» расположен несанкционированный пляж, который, несмотря на запрет, продолжает привлекать горожан для купания.

Это уже не первая трагедия на воде: 13 июля под Саратовом утонули 9-летний мальчик и его отец.

Ольга Сергеева