С саратовской набережной убирают мусор после апрельского подтопления

Волга вынесла на берег горы мусора: на саратовской набережной тракторы убирают последствия паводка.

В субботу, 25 апреля, специалисты приступили к ликвидации последствий подтопления на городской набережной. Как сообщили в администрации областного центра, из-за подъёма уровня воды в Волге на берег вынесло большое количество растительности и мусора.

Сотрудники МБУ «Садово-парковое» работали в районе «Пляжа покорителей Волги».

Объём отходов оказался настолько внушительным, что коммунальщикам пришлось привлекать спецтехнику — в ход пошёл даже трактор. Уборка продолжается.

Ольга Сергеева