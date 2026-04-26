26 апреля часть жителей Заводского района Саратова останется без холодной воды до вечера

Жители нескольких улиц Заводского района в воскресенье 26 апреля останутся без холодной воды.

Ограничения связаны с ремонтными работами на сетях компании «Т Плюс» по адресу: улица Крымская, 34а.

Как сообщили в городском водоканале, с 10.00 до 20.00 вода будет отключена по следующим адресам:

улица М. Расковой;

улица Крымская (дома 16/24, 32, 32а, 34, 34а, 34б);

Ново-Астраханское шоссе (60, 62, 107 строение 1, 109/6).

По всем вопросам можно обращаться в «Саратовводоканал» по телефонам: 32-00-00 и 30-40-00. Жителям рекомендуют сделать запас воды на время проведения работ.

Ольга Сергеева