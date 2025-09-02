С сентября в Саратовской области открыли два автобусных маршрута

В отдалённых районах Саратовской области запустили новые автобусные маршруты, которые соединили сёла с районными центрами.

Это стало возможным благодаря реализации региональной программы по развитию крупнейших удалённых территорий. Участниками программы стали Дергачёвский, Озинский и Перелюбский районы.

С 1 сентября начали работу маршрут № 1 «х. Бригадировка – с. Перелюб» и маршрут № 383 «р.п. Озинки – п. Новозаволжский». Ранее в Дергачёвском районе был открыт маршрут № 203 «р.п. Дергачи – п. Советский».

Реализация программы рассчитана на три года, а общий объём финансирования составит 245 миллионов рублей.