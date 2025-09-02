За сутки в Саратовской области горели дома, сараи и автомобиль

За прошедшие сутки в Саратовской области пожарные подразделения МЧС России ликвидировали 42 пожара, более половины из которых связаны с возгоранием мусора и сухой растительности. К сожалению, один случай оказался смертельным — в Краснокутском районе на пожаре погибла женщина.

Наиболее значительными происшествиями стали пожар в Аркадаке, где огнем был поврежден частный дом на площади 225 кв. м и пожарным удалось спасти из соседней квартиры пожилую женщину, а также полное уничтожение деревянного сарая в Вольске на 105 кв. м и возгорание надворных построек в Саратове на улице Самарской, где огонь охватил 54 кв. м.

Также сообщается о возгораниях в жилом секторе Балаково, Энгельсе, Ершове и других населенных пунктах области. На тушение выезжали расчеты пожарной техники, которым удалось локализовать и ликвидировать огонь.