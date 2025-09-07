С улиц Саратова уберут еще 500 незаконных объектов торговли

В Саратове продолжается кампания по демонтажу незаконных построек.

С начала года в городе уже снесено около 1250 объектов, включая гаражи, торговые павильоны и рекламные конструкции. Об этом сообщил мэр Михаил Исаев, добавив, что в ближайшее время планируется демонтировать еще 73 гаража, 96 торговых точек и 8 рекламных щитов.

Параллельно администрация усиливает контроль за бизнесом. На прошлой неделе проверили 389 компаний, выявив многочисленные нарушения: неофициальное трудоустройство (55 случаев), нарушения в сфере торговли (35) и отсутствие кассовых аппаратов (16).

Исаев подчеркнул, что такие проверки будут продолжены для обеспечения прозрачности экономической среды и улучшения облика города.