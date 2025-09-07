Володин призвал вернуть социальную базу завода «Тантал» государству

В ходе визита в Саратов председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на заброшенную социальную базу завода «Тантал», незаконно оказавшуюся в частных руках.

Он призвал правоохранительные органы вмешаться и вернуть государству разрушающуюся инфраструктуру предприятия-банкрота.

Володин подчеркнул, что эти объекты не подлежали приватизации и изначально создавались для людей. Сохраненным удалось лишь Реабилитационный центр, который теперь используется регионом.

Напомним, «Тантал» был признан банкротом в 2021 году.