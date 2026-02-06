С января 2026 года погибли в пожарах 22 саратовца

На территории Саратовской области с января по февраль 2026 года было зарегистрировано 319 возгораний, жертвами которых стали 22 человека.

Согласно оперативным данным регионального управления МЧС, 19 из погибших на момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники спасательного ведомства проводят регулярные профилактические рейды, уделяя особое внимание многодетным семьям и социально незащищённым гражданам.

«Основной причиной гибели на пожарах остаётся отравление продуктами горения во сне. Для фатального исхода достаточно всего нескольких вдохов токсичного дыма», — отметил Алексей Блинов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Саратову.

Специалисты призывают жителей соблюдать правила безопасности: своевременно проверять электропроводку, не оставлять без присмотра включённые приборы, поручать монтаж печного и газового оборудования только лицензированным мастерам, а также воздержаться от курения в помещениях и не оставлять детей без присмотра.

Напомним, одним из погибших на пожаре в январе был младенец из Энгельса, который при пожаре в многоквартирном доме задохнулся.

Алиса Эай