Губернатор объявил благодарность ушедшему в отставку главе Балашовского района Михаилу Захарову

Экс-глава Балашовского района Михаил Захаров получил благодарность от губернатора Романа Бусаргина за эффективное руководство.

Глава региона отметил, что, несмотря на проблемы со здоровьем, Захаров успешно развивал район, руководствуясь интересами жителей и решая задачи, оставшиеся от предшественников.

Бусаргин заявил, что обсудит с местными депутатами кандидатуру нового руководителя, главной задачей которого станет сохранение заданной динамики развития.

Ранее Захаров объявил о своей отставке с поста по состоянию здоровья.

В правительстве не связывают кадровую перестановку со скандалом в школьном питании Балашова, когда из СОШ № 9 уволился директор, после чего возмущенные родители с педагогами обратились к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

Ольга Сергеева