С замещающими семьями встретились в рамках проекта «Крылья Аиста»

В Марксе прошла встреча команды проекта «Крылья Аиста» с замещающими семьями.

Руководитель проекта Елена Кичаева рассказала о его целях, а приёмные родители поделились личным опытом воспитания, семейными традициями и праздниками.

Цикл подобных встреч, который продлится до декабря этого года, нацелен на сбор и обмен лучшими практиками воспитания.

Проект является победителем областного конкурса социальных проектов некоммерческих организаций 2024 года, проводимого министерством внутренней политики и общественных отношений области.

Ольга Сергеева