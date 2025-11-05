Новый фитнес-парк появился на Аллее кадетов в Саратове

В сквере «Аллея кадетов» в Саратове установлен новый адаптивный тренажерный комплекс.

Он предназначен для граждан с разным уровнем подготовки: от профессиональных спортсменов до людей с ограниченными возможностями здоровья и пожилых людей. Об этом информирует министерство внутренней политики и общественных отношений региона.

Оборудование фитнес-парка будет использоваться для реабилитации, оздоровления и повышения физической активности.

Комплекс установлен в рамках проекта «Снова сильный: программа физической и социальной реабилитации ветеранов СВО в адаптивном тренажерном комплексе» за счёт средств гранта Правительства Саратовской области.

Ольга Сергеева