Садовую мебель для горпарка Саратова сделали экологичной

В городском парке продолжается поэтапное обновление территории.

Как сообщает мэрия Саратова, в рамках реализации концепции развития территории в здесь продолжается установка малых архитектурных форм

В парке появятся новые лавочки, урны, информационные стенды и элементы навигации. Всего в текущем году планируется установить 120 скамеек трех типов. Важно, что вся садовая мебель выполнена из прочных и экологичных материалов, что обеспечивает долговечность и комфорт в использовании.

На сегодняшний день уже установлены скамейки с деревянными спинками и декоративными ножками с элементами лазерной резки, гармонично вписывающиеся в обновленный стиль парка.

А ранее установленные качели уже стали популярным местом отдыха у горожан и гостей парка.

Работы по благоустройству продолжаются поэтапно — Городской парк постепенно преображается, становясь современным, удобным и привлекательным пространством для отдыха, — отметили в мэрии.

Ольга Сергеева