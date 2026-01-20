Самозанятые жители Саратовской области монетизируют хобби

В Саратовской области растёт число самозанятых, превращающих хобби в доход.

Министр экономического развития региона Андрей Разборов заявил, что режим самозанятости позволяет саратовцам легально монетизировать свои увлечения и навыки.

За последний год число самозанятых в области выросло примерно на треть, достигнув 189 тысяч человек. С момента запуска режима их совокупный доход превысил 78 миллиардов рублей.

Наиболее популярными направлениями остаются транспортные и бытовые услуги, сфера красоты, IT-сервисы, ремонт, аренда жилья и продажа изделий ручной работы. Налоговая ставка составляет 4% для работы с физлицами и 6% — с организациями.