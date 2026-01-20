УФНС: в Саратовской области официально стартовала новая декларационная кампания за 2025 год

Управление ФНС по региону объявило о начале приёма деклараций 3-НДФЛ за 2025 год.

Срок сдачи — до 30 апреля, уплатить рассчитанный налог необходимо до 15 июля.

Подавать декларацию обязаны граждане, продавшие имущество до истечения минимального срока владения, получившие дорогие подарки, сдающие жильё в аренду, а также ИП, нотариусы и адвокаты. Отчитываться нужно и в случаях, если налоговый агент не удержал налог с вашего дохода.

В этом году используется обновлённая форма бланка, утверждённая в конце 2025 года. Подать документы можно онлайн через «Личный кабинет налогоплательщика» или портал Госуслуг, а также лично в МФЦ, налоговой инспекции или почтовым отправлением. По всем вопросам работает Единый контакт-центр ФНС.

Сроки не распространяются на тех, кто подаёт декларацию только для получения налоговых вычетов.