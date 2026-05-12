Самые высокие зарплаты саратовским учителям предлагают в сельской глубинке

В саратовских школах открыто 193 учительские вакансии.

Самые щедрые предложения для педагогов отмечены на селе, а также в Ершове и «Солярисе» Саратова.

На начало мая 2026 года образовательным учреждениям Саратовской области требуется 336 педагогических работников. Из них 193 вакансии — для учителей школ, сообщили «МК в Саратове» в региональном министерстве труда и социальной защиты.

В самом Саратове работодатели ищут 192 педагога, причём 81 из них — учителя школ.

Министерство также раскрыло тройку лидеров по уровню зарплат среди школьных учительских вакансий.

Первое место — у школы села Кочетное Ровенского района. Там учителю готовы платить до 51 тысячи рублей в месяц.

Второе место делят сразу два учебных заведения. Школа № 4 города Ершова ищет учителя физкультуры с зарплатой до 50 тысяч рублей. Столько же — 50 тысяч — предлагает саратовский лицей «Солярис» преподавателю основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР).

Ольга Сергеева