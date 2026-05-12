В Энгельсе ввели режим гиперхлорирования питьевой воды из-за восстановления коллектора

Хлорирование воды из-за аварии на коллекторе в Энгельсе усилили на 72 часа.
Жителям Энгельса Саратовской области начали подавать воду с повышенным содержанием хлора, сообщила районная администрация. Режим гиперхлорирования введён по предписанию главного санитарного врача региона и продлится трое суток.
Уровень остаточного свободного хлора перед подачей в сеть будет поддерживаться на отметке 1,2 мг/л. Специалисты ежедневно будут проверять его концентрацию на концевых и тупиковых точках. В мэрии подчеркнули, что мера временная и профилактическая.
У воды появится заметный запах и привкус хлора. Роспотребнадзор рекомендует жителям:
пить воду только после отстаивания, фильтрации или кипячения, а лучше использовать бутилированную;
мыть фрукты и овощи кипячёной или бутилированной водой, затем обдавать кипятком;
для купания детей брать отстоянную кипячёную воду, а детскую посуду дополнительно обдавать кипятком;
аллергикам временно отказаться от водопроводной воды даже после кипячения.
Тем временем восстановление аварийного коллектора продолжается. Вчера с 14.00 началось постепенное заполнение системы на водозаборе — это делали плавно, чтобы избежать гидроударов.
Глава района Максим Леонов пояснил, что из-за повышенного разбора воды процесс наполнения и опрессовки идёт медленно. Жителей просят не делать запасов воды и набраться терпения. На месте аварии работают все профильные службы круглосуточно.
Напомним, коллектор прорвало 30 апреля, последствия устраняют почти 2 недели.
Ольга Сергеева