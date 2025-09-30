Санавиация доставила в Саратов пациента с внутримозговой гематомой из Петровского района

61-летний житель Петровского района был экстренно эвакуирован санитарной авиацией в областную больницу с диагнозом «внутримозговая гематома». Потеря сознания произошла у мужчины во время посещения бани.

Врачи Петровской районной больницы оперативно провели компьютерную томографию и, проконсультировавшись с саратовскими специалистами по телемедицине, приняли решение о немедленной эвакуации пациента. Перелет в региональный центр прошел в сопровождении реаниматолога без осложнений.

Благодаря слаженным действиям медиков и использованию современных технологий телемедицины, пациент был своевременно доставлен в специализированное медучреждение для оказания квалифицированной помощи.