Саратовский регоператор готовит для передачи в суд документы в отношении 2,9 тыс. предпринимателей-должников

Саратовский региональный оператор направил юридическим лицам, предпринимателям и собственникам нежилых помещений уведомления о подготовке к передаче в суд документов на взыскание задолженности за вывоз отходов. Информационные сообщения были направлены на электронную почту 2,9 тыс. должникам из этой категории абонентов.

Уведомления получили те юрлица и предприниматели, которые не оплачивали услугу по обращению с ТКО два и более месяца. Сумма долга по каждому абоненту составляет 300 и более рублей, а пени – более 100 рублей. Общая сумма накопленной задолженности таких абонентов составляет порядка 120 млн рублей.

В направленных сообщениях Саратовский филиал «Ситиматик» напоминает, что у неплательщиков пока остается возможность урегулировать задолженность до передачи документов в суд, оплатив сумму долга и пени, рассчитанные по пониженной ставке 9,5%. После передачи дел в суд неустойка будет пересчитана в соответствии с условиями типового договора с регоператором, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами», исходя из 17%.

Пересчет будет произведен с учетом определения Верховного суда РФ от 17.12.2024 г. №305-ЭС24-17268 по делу А41-59830/2023 г., где разъясняется, что специальные нормы Постановления Правительства РФ от 26 марта 2022 г. №474 о пониженной ставке при расчёте пени за просрочку оплаты коммунальных услуг в размере 9,5% распространяются исключительно на правоотношения по оплате коммунальных услуг жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Всем получившим уведомления юрлицам и предпринимателям саратовский регоператор рекомендует в ближайшее время оплатить задолженность и пени во избежание увеличения общей суммы после передачи документов суд. Уточнить информацию о порядке урегулирования задолженности можно в контакт-центре Саратовского филиала «Ситиматик» по телефону: 8 (8452) 25-64-90.