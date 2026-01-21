«Саратов хорошеет на глазах»: москвичи о позитивных переменах в городе на Волге

В последние годы Саратов все чаще становится местом притяжения не только для жителей Поволжья, но и для гостей из столичного региона.

Те, кто не был здесь несколько лет, поражаются масштабу изменений.

О преображениях областного центра высказались москвичка Милана и житель Подмосковья Николай, которые регулярно навещают родных в Саратове и могут сравнить, каким город был раньше и каким стал сейчас.

Милана из Москвы бывает в Саратове раз в год:

«Для меня Саратов — это родной город моих бабушек и дедушек, поэтому приезжаем сюда всей семьей. В последний наш приезд самое сильное впечатление на меня произвела набережная Космонавтов. Раньше мы гуляли там урывками, а сейчас это настоящая многокилометровая пешеходная зона и для молодежи, и для спокойных прогулок старшего поколения. И то, как благоустраивают парки, это отдельная история с продуманной концепцией. Город становится удобным для жизни, а не просто «местом, где живут люди».

Николай Г. из Михнево Московской области не так часто приезжает в Саратов, но отмечает, что с каждым разом остается под приятным впечатлением от посещения.

«Поверьте, мне есть с чем сравнить, потому что по роду деятельности бываю во многих городах. Когда приезжаю в Саратовскую область, ловлю себя на мысли: А это здесь всегда было? Город действительно преображается семимильными шагами. Особенно это заметно, когда приезжаешь сюда редко.

Меня, как человека технического склада ума, всегда расстраивало состояние дворов и отсутствие логики в обустройстве общественных территорий. Сейчас же виден системный подход. Появились не просто «скверики», а продуманные пространства, как, например, та же обновленная Театральная площадь, парк «Липки» и другие. Приятно был удивлен обновлению ботанического сада. Преображения последних лет создают совершенно другую атмосферу в городе.

И главное видно, что работа не ради галочки. Чувствуется, что у города появляется свой стиль: где-то с отсылкой к историческому наследию, где-то суперсовременный. Саратов выходит на свой уникальный путь по комфорту и красоте», — поделился Николай.

Почетный гражданин муниципального образования «Город Саратов», член региональной общественной палаты Тамара Тупикова подчеркивает, что то, что отмечают гости из других регионов, это результат планомерной работы в рамках депутатских проектов и федеральных программ.

«Ключевой успех Саратова последних лет является комплексным подходом. Благоустройство — это не только парки. Это и новые тротуары, и обновление трамвайной сетки, и создание непрерывных пешеходных маршрутов, связывающих ключевые точки города.

Особенно ценно, что при реализации проектов все чаще учитывается мнение жителей. Это рождает у горожан чувство сопричастности. Когда люди видят, что их идеи воплощаются в жизнь, они начинают бережнее относиться к обновленным пространствам. Саратов наглядно показывает, как инвестиции в качество общественной среды напрямую влияют на имидж города и самоощущение его жителей», — поделилась Тамара Григорьевна.