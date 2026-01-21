Город Балаково прощается с Денисом Бойковым-Еруслановым, погибшим в СВО

В Балаковском районе Саратовской области провожают в последний путь погибшего на фронте земляка.

В зоне проведения специальной военной операции погиб Денис Бойков-Ерусанов. Информацию об этом подтвердила районная администрация.

В официальном некрологе говорится, что Денис Владимирович, появившийся на свет в Омске 16 октября 1978 года, проживал в городе Балаково. Его жизнь трагически оборвалась 15 декабря 2024 года во время исполнения воинского долга.

В местной администрации подчеркнули, что мужество воина станет примером для молодёжи.

Прощание с Денисом Бойковым-Ерусановым запланировано на 22 января. Оно пройдёт с 12:00 до 13:00 в Свято-Троицком кафедральном соборе города Балаково.

Списки погибших на фронте саратовцев обновляются ежедневно. Общее число погибших военных засекречено.

Ольга Сергеева