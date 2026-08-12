Города Саратов и Астрахань хотят связать новым речным маршрутом к 2030 году

К 2030 году по Волге запустят речной маршрут Саратов — Астрахань.

Минтранс России совместно с Росморречфлотом анонсировал запуск нового речного маршрута Саратов — Астрахань до 2030 года. Также в планах — направления Ульяновск — Саратов и Ростов-на-Дону — Азов, а также скоростные перевозки по Байкалу и Амуру.

Новые маршруты призваны повысить транспортную доступность регионов, снизить нагрузку на автомобильные и железные дороги и дать импульс туристической отрасли. Для Астраханской области рейс Саратов — Астрахань станет одним из ключевых. Точные даты запуска пока не называются.

Ольга Сергеева