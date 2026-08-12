В Саратовской области производство сливочного масла рекордно выросло на 74%

В Саратовской области резко выросло производство масла коровьего.

В первом квартале 2026 года выпуск сливочного масла в регионе увеличился на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает областной минсельхоз. Также значительно выросло производство других молочных продуктов: творога и сыров — на 40%, мороженого — на 42%, питьевого молока — на 12,3%.

Основные объёмы обеспечивают комбинаты в Энгельсе, Саратове, Балакове, Вольске, а также предприятия «Маслодел» и «Пугачёвские молочные продукты». Еженедельно в регионе вырабатывается около 1 400 тонн молока, 170 тонн масла, 110 тонн сухих консервов и 20 тонн сыров. Продукция поставляется в региональные и федеральные сети.

Ольга Сергеева