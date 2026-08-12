«Саратов меняется в лучшую сторону»: Наташа Гасанханова посетила малую родину

Российский блогер и телеведущая Наташа Гасанханова, уроженка Саратова, приехала на малую родину, чтобы исполнить давнюю мечту — показать своему щенку Пабло город, где она выросла. В своём блоге она рассказала, что дома особенно остро скучаешь по родителям, а перемены в регионе вызывают такую радость, что хочется купить здесь дачу и оставаться подольше.

Наташа отметила, что Пабло стал идеальным попутчиком: он тихий, спокойный и отлично воспитанный. «Можете считать меня больной, но мне очень хотелось показать Пабло свою родину, или как называю ее я, родовое гнездо — Саратов, и у меня это получилось!» — поделилась она впечатлениями.

Гасанханова также подчеркнула, что город меняется в лучшую сторону, и это особенно радует тех, кто приезжает в Саратов с теплотой в сердце.