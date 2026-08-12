Панков проведёт в Заводском районе приём граждан по проблемам работы УК

Депутат Госдумы Николай Панков обсудит с жителями Заводского района Саратова работу управляющих компаний. Об этом он сообщил в своём канале в мессенджере «Макс».
«Уважаемые жители Заводского района!
Получаю большое количество обращений о работе управляющих компаний. Поэтому завтра, 13 августа, проведу тематический приём граждан для жителей Заводского района.
На приём пригласил руководителя Госжилинспекции области Станислава Данилова.
Приём состоится завтра, 13 августа, в общественной приемной «Единой России» (г. Саратов, пл. Орджоникидзе, 1, стр. 2 ГДКНТ, первый этаж, комната 5) с 17:00 до 19:00.
Обратиться может любой желающий», — пишет Николай Панков.
Предварительная запись по телефону.: +7 (8452) 94-65-74