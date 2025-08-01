Саратов накрыла мощная пыльная буря

Сильный ветер поднял в воздух пыль и песок, создав в городе плотную атмосферную дымку.

Видимость упала до критических значений — жители сообщают, что не видят даже противоположного берега Волги и очертаний Энгельса.

В таких случаях саратовцам рекомендовано закрыть окна в домах и автомобилях, использовать маски или влажные повязки при выходе на улицу, ограничить поездки, особенно на мототранспорте. Водителям — включить ближний свет фар и противотуманные фары.

—Видимость местами почти нулевая. Песок скрипит на зубах, дышать тяжело, — описывают ситуацию саратовцы в соцсетях.