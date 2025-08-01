В Балаково мать привлекли к уголовной ответственности за покупку мотоцикла несовершеннолетнему сыну

Жительница города приобрела 16-летнему подростку мотоцикл OXO Lite 250, зная об отсутствии у него водительского удостоверения категории «А».

Разрешив сыну управлять техникой, женщина допустила нарушение закона.

9 июня подросток попал в ДТП из-за несоблюдения ПДД. Он получил травмы, требующие медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в деяние, опасное для жизни). Максимальное наказание — до 3 лет лишения свободы.

Ход расследования контролирует прокуратура.